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        Yeğene cinsel istismar davasında yine aynı karar: 22,5 yıl hapis

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yeğeni E.A.'ya(19) 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 22,5 yıl hapse çarptırılan F.A. (36), Yargıtay´ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı. Yaklaşık 4 yıl 2 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen F.A. hakkında uygulanan adli kontrol kararının devamına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:05
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        Yeğene cinsel istismar davasında yine aynı karar: 22,5 yıl hapis
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yeğeni E.A.'ya(19) 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 22,5 yıl hapse çarptırılan F.A. (36), Yargıtay´ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı. Yaklaşık 4 yıl 2 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen F.A. hakkında uygulanan adli kontrol kararının devamına karar verildi.

        İzmit'te anne F.A., kızı E.A.'nın sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini fark edip, sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını öğrendi. Anne, kızını psikoloğa götürdü. Sürekli saçlarını yolan E.A., art arda intihar girişiminde bulundu. Doktor kontrolüne alınan E.A., sinir krizi sırasında annesine, amcasının kendisine 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

        22,5 YIL HAPİS CEZASI

        Anne F.A.'nın şikayetçi olması üzerine amca F.A., 2019 yılının temmuz ayında tutuklandı. Evli ve 1 çocuk babası F.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti, F.A.'nın mağdur E.A.´ya karşı ´12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar´ suçunu işlediğine karar vererek, 22,5 yıl hapse çarptırdı. Bu süreçte anne ve kızı başka bir ülkeye taşındı.

        YARGITAY KARARI BOZDU

        Sanık F.A., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Dosya önce istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf mahkemesinin yerel mahkemenin kararını onaması üzerine, sanık F.A. karara karşı temyiz yoluna başvurdu. Temyiz incelemesi sonucu Yargıtay, mağdur çocuğun duruşmada alınan ifadesinin CD çözümünde anlaşılamayan sesler nedeniyle çocuğun ifadesinin yeniden alınmasını, bunun mümkün olmaması halinde CD´nin uzman bilirkişilerce incelenmesine hükmederek kararı bozdu.

        'SUÇLAMALARI REDDETTİ'

        Dosyanın geri gönderilmesi sonrasında Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılama yeniden başladı. Bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık hakkında kararını açıkladı. Tutuksuz sanık F.A. ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada F.A., "Mağdurun anlatımları çelişkilidir. Olayın başından beri bu olayın mağdur ve annesi tarafından yapılan bir kurgu olduğunu savunmaktayım. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme, F.A.'nın ´12 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar´ suçunu işlediğine kanaat getirerek yeniden 22,5 yıl hapis cezasına hükmetti. Yaklaşık 4 yıl 2 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen F.A. hakkında uygulanan adli kontrol kararının devam etmesine karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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