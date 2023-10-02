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        Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:31 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:41
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        Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, ulaşım aksadı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti orduevi mevkisindeki tünel çıkışında, 2 kamyonet, 3 otomobil, pikap ve panelvanın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan İ.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yoldaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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