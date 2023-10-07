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        Kocaeli'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 18:52 Güncelleme: 07.10.2023 - 19:02
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        Kocaeli'de 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan M.K'nin (59) kentte olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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