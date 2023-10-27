Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu
Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu.
Kocaeli'de bir kişi evinde ölü bulundu.
Köşklüçeşme Mahallesi 501 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin 2. katında yaşayan Hanifi Zengin'in (40), işe gitmediğini fark eden annesi oğluna bakmak için odasına girince hareket etmediğini fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Zengin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Zengin'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Şubesi morguna kaldırıldı.