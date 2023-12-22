Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları'nda, 4 bin 200 öğrenciye eğitim veriliyor
Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları'nda, 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor.
Gebze Belediyesi Kış Spor Okulları'nda, 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kış Spor Okulları'nda 13 farklı branşta 4 bin 200 öğrenciye eğitim veriliyor.
Öğrenciler, antrenörler eşliğinde 6 farklı tesiste güreş, voleybol, basketbol, jimnastik, masa tenisi, okçuluk, sportif çocuk atölyesi, tenis, step-aerobik, satranç, yüzme, fitness, tekvando branşlarında eğitimlere katılıyor.
Kış Spor Okulları'nda eğitim almak isteyen öğrenciler, belediyenin internet sayfasından başvuru yapabilirler.
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