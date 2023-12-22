Ekonomik sıkıntı yaşayan Darıca Gençlerbirliği teklifleri değerlendirmeye alacak

TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği Spor Kulübü, ekonomik sıkıntılar nedeniyle "satın alma", "ortaklık", "yatırım" tekliflerini değerlendirmeye alacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin ilk yarısının tamamlanmasıyla kulübün geleceğini kurtarmaya yönelik tekliflerin değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Kulübün 16 Mayıs'ta mevcut başkanlar Onur Güneri ve Faruk Anaç tarafından satın alındığı aktarılan açıklamada, Darıca Gençlerbirliği Sportif Faaliyetler AŞ'nin satın alma sürecinden önce ekonomik olarak zor günler geçirdiği, yönetimsel sıkıntılar nedeniyle Türk futbol kamuoyunda itibarını kaybetmeye yakın bir hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada, kulübün mevcut başkanlarla yeni bir yapılanma sürecine girdiğine değinilerek, kadro planlaması, mali durumun düzeltilmesi, altyapının daha işlevli hale gelmesi gibi önemli konular üzerinde ciddi çalışmalar gerçekleştirildiği anlatıldı.

Kulübün sportif hedeflerinden uzak olduğu belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki kulübümüzün geçmiş dönemlerden taşımış olduğu borç yükü sebebiyle zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ligin ilk yarısında kulübe birçok satın alma teklifi geldiği fakat sportif mücadele verildiği için bunun değerlendirmeye alınmadığı aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ligin ilk yarısının tamamlanmasıyla kulübümüzün geleceğini kurtarmaya yönelik satın alma, ortaklık, yatırım gibi teklifleri değerlendirmeye alacağımızı, kulübümüzün menfaatlerini göz önünde bulundurarak en iyi teklifle bu süreci tamamlayacağımızı, ligin ikinci yarısında daha güçlü Darıca Gençlerbirliği yaratacağımızı bildiririz. Türk futbolunun önemli bir değeri olan 90 yıllık çınarımız Darıca Gençlerbirliği'ni daha iyi yerlere taşımak üzere çalışmalarımızın devam ettiğini, tüm bu sürecin şeffaflık ilkesi kapsamında kamuoyuna bilgi verilerek sürdürüleceğini belirtiyoruz."