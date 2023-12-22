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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 20:40 Güncelleme: 22.12.2023 - 20:40
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu Spor Salonu

        Hakemler: Yener Yılmaz, Muhammed Murat Zafer, Selena Gamze Öget Çerçi

        İzmit Belediyespor: Hillsman 14, Ivanova, Calhoun 5, Ayşe Cora 20, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı 1, Nared 20, Ferda Yıldız 7

        OGM Ormanspor: Sutton 24, Doğa Adıcan, Gökşen Fitik 6, Katanic 5, Dantas 9, Banu Şimşek, Öykü Sena Öktan, Onyenwere 14, Esra Ural Topuz 7, Aleyna Sultan Akdağ

        1. Periyot: 20-20

        Devre: 35-38

        3. Periyot: 49-54

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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