ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Yener Yılmaz, Muhammed Murat Zafer, Selena Gamze Öget Çerçi

İzmit Belediyespor: Hillsman 14, Ivanova, Calhoun 5, Ayşe Cora 20, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı 1, Nared 20, Ferda Yıldız 7

OGM Ormanspor: Sutton 24, Doğa Adıcan, Gökşen Fitik 6, Katanic 5, Dantas 9, Banu Şimşek, Öykü Sena Öktan, Onyenwere 14, Esra Ural Topuz 7, Aleyna Sultan Akdağ

1. Periyot: 20-20

Devre: 35-38

3. Periyot: 49-54

KOCAELİ

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