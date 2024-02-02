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        Kocaeli'de kumar oynarken yakalanan 3 kişiye para cezası

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye toplam 19 bin 275 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:10 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:13
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        Kocaeli'de kumar oynarken yakalanan 3 kişiye para cezası
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye toplam 19 bin 275 lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince İzmit'te dün gerçekleştirilen denetimler sırasında A.K'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi.

        A.K. hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye toplam 19 bin 275 lira para cezası uygulandı. Ayrıca kumarda oynandığı değerlendirilen 5 bin 600 liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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