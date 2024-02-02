Kocaeli'de kumar oynarken yakalanan 3 kişiye para cezası

A.K. hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye toplam 19 bin 275 lira para cezası uygulandı. Ayrıca kumarda oynandığı değerlendirilen 5 bin 600 liraya el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince İzmit'te dün gerçekleştirilen denetimler sırasında A.K'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi.

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