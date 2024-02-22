Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hacıhalil Mahallesi Alirıza Efendi Caddesinde Yücel T. idaresindeki 41 VU 750 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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