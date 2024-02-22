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        "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretleri sürüyor

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Körfez ve Dilovası ilçelerinde 20 aile ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:45 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:48
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        "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretleri sürüyor
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        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Körfez ve Dilovası ilçelerinde 20 aile ziyaret edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un kurucusu oldukları proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kuruluyor.

        Bu kapsamda Vali Yardımcısı İsmail Gültekin Körfez ilçesinde, Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ise Dilovası ilçesinde 20 aileyi ziyaret etti.

        Ailelerin taleplerini dinleyen Gültekin ve Çalık, ihtiyaçların yerine getirilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

        Vali Yardımcısı Gültekin, gazi Fikret Ulukaya'yı, Vali Yardımcısı Çalık ise Kıbrıs Gazisi Sait Battal Taştan'ı da ziyaret ederek, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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