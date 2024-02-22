Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi

Kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası uygulanırken, kumarda kullanılan 1000 liraya da el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesi kapsamında çalışma yürüttü.

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