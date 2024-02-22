Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası kesildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesi kapsamında çalışma yürüttü.
Darıca'da yapılan denetimlerde, iş yerinde kumar oynattığı belirlenen P.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası uygulanırken, kumarda kullanılan 1000 liraya da el konuldu.
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