Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 08:27 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesi kapsamında çalışma yürüttü.

        Darıca'da yapılan denetimlerde, iş yerinde kumar oynattığı belirlenen P.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kumar oynayan 3 kişiye 19 bin 275 lira idari para cezası uygulanırken, kumarda kullanılan 1000 liraya da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        Madrid'deki "tarihi" eylem sona erdi
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Sağlık düzenlemesi Meclis'ten geçti
        Barcelona kaçamadı!
        Barcelona kaçamadı!
        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Washington'a yeni büyükelçi atandı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Kocaeli'de yurt lojmanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de yurt lojmanında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de silahla bir kişiyi öldüren, eşini yaralayan sanığın yargılanması...
        Kocaeli'de silahla bir kişiyi öldüren, eşini yaralayan sanığın yargılanması...
        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)
        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)
        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı