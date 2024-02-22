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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 00:21 Güncelleme: 22.02.2024 - 00:28
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

        Zanlıların ikamet ve üstlerinde yapılan aramada, 1 kilo 568 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 520 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç, Y.A. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.Ö'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından, 4'ü emniyetteki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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