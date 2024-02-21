Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)

KURTARILAMADI Kocaeli'ninİzmit ilçesinde minibüsle çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Recep Özdemir (24), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Yunus Emre D.'nin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

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