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        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)

        KURTARILAMADI Kocaeli'ninİzmit ilçesinde minibüsle çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Recep Özdemir (24), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Yunus Emre D.'nin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 18:19 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:19
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        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)
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        KURTARILAMADI Kocaeli'ninİzmit ilçesinde minibüsle çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Recep Özdemir (24), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Yunus Emre D.'nin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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