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        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        İZMİT'te, kavşakta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında, İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Sanayi sitesi yönüne giden Yunus Emre D. idaresindeki 41 ARJ 997 plakalı minibüs ile Sanayi Sitesi'nden çıkıp Başiskele yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü yere savruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü Yunus Emre D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:11
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        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        İZMİT'te, kavşakta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında, İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Sanayi sitesi yönüne giden Yunus Emre D. idaresindeki 41 ARJ 997 plakalı minibüs ile Sanayi Sitesi'nden çıkıp Başiskele yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü yere savruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü Yunus Emre D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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