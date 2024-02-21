Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı İZMİT'te, kavşakta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında, İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Sanayi sitesi yönüne giden Yunus Emre D. idaresindeki 41 ARJ 997 plakalı minibüs ile Sanayi Sitesi'nden çıkıp Başiskele yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü yere savruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü Yunus Emre D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:11 facebook

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