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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 22:59 Güncelleme: 21.02.2024 - 23:04
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        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki 34 BU 0670 plakalı SUV tipi araç, E.V'nin kullandığı 41 ABP 812 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 41 J 0331 plakalı özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı.

        Kazada 34 BU 0670 plakalı aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle yan yoldan bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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