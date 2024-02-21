Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 BU 0670 plakalı aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki 34 BU 0670 plakalı SUV tipi araç, E.V'nin kullandığı 41 ABP 812 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 41 J 0331 plakalı özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı.

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