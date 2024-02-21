Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de silahla bir kişiyi öldüren, eşini yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir kişiyi markette silahla öldüren, eşini yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 20:20 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de silahla bir kişiyi öldüren, eşini yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir kişiyi markette silahla öldüren, eşini yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ev hapsindeki sanık M.Ş. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca sanık M.Ş. ile mağdur S.D. hakkında düzenlenen raporlar okundu.

        Mağdur avukatı Batuhan Memişoğlu, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor içeriğinin de gözetilerek ve sanığın önceki aşamada tahliye gerekçesi dikkate alınıp yargılamanın tutuklu sürdürülmesine karar verilmesini talep etti.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık M.Ş'nin, B.D'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet, S.D'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu'nun raporu dikkate alınarak sanığın tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Derince ilçesinde 22 Şubat 2022'de, bir markette alışveriş yapan B.D. ile eşi S.D'ye, M.Ş. tarafından tabancayla ateş açılmış, yaralanan çift Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. B.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin yakalanan M.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

        Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti, sağlık durumunu gerekçe gösteren sanığın ev hapsinde yargılanmasına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)
        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (2)
        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        KKTC'li Bakanlar Ertuğruloğlu ve Amcaoğlu, Kocaeli'de sanayicilerle buluştu
        KKTC'li Bakanlar Ertuğruloğlu ve Amcaoğlu, Kocaeli'de sanayicilerle buluştu
        KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Türkiye'nin olmadığı bir AB'ye gitmek b...
        KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Türkiye'nin olmadığı bir AB'ye gitmek b...
        Derince Belediye Başkan adayı Şirin, esnafı ziyaret etti
        Derince Belediye Başkan adayı Şirin, esnafı ziyaret etti
        Marmara Kariyer Fuarı, öğrencileri iş dünyasıyla buluşturacak
        Marmara Kariyer Fuarı, öğrencileri iş dünyasıyla buluşturacak