Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Otoyolun Dilovası geçişi Sevindikli mevkisi Ankara yönünde ilerleyen İ.N. idaresindeki 46 ADK 114 plakalı kimyasal ürün yüklü tırın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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