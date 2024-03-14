Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alan tır kullanılamaz hale geldi

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan kimyasal ürün yüklü tır yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 23:19 Güncelleme: 14.03.2024 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alan tır kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan kimyasal ürün yüklü tır yandı.

        Otoyolun Dilovası geçişi Sevindikli mevkisi Ankara yönünde ilerleyen İ.N. idaresindeki 46 ADK 114 plakalı kimyasal ürün yüklü tırın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye ihbarda bulundu.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polise asayiş için yaka kamerası yolda
        Polise asayiş için yaka kamerası yolda
        Çeyrek zafer!
        Çeyrek zafer!
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Ağaca çarpan araç alev aldı!
        Ağaca çarpan araç alev aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil

        Benzer Haberler

        TIR'ın damperi yüksek gerilim hattına temas edince sürücü akıma kapıldı
        TIR'ın damperi yüksek gerilim hattına temas edince sürücü akıma kapıldı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de kasası yüksek gerilim hattına temas eden tırın sürücüsü yaraland...
        Kocaeli'de kasası yüksek gerilim hattına temas eden tırın sürücüsü yaraland...
        Kocaeli'de bağış kumbarasını çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de bağış kumbarasını çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Helvacıdan 4 bin TL ile SMA'lı bebeğin yardım kumbarasını çalan hırsızlar t...
        Helvacıdan 4 bin TL ile SMA'lı bebeğin yardım kumbarasını çalan hırsızlar t...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan...