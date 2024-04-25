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        Kocaeli'de kazanın ardından rampadan kayan otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpıştıktan sonra rampadan kayan otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:02
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        Kocaeli'de kazanın ardından rampadan kayan otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpıştıktan sonra rampadan kayan otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

        Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Soner G. idaresindeki 41 P 5920 plakalı servis minibüsü ile Fatih A. yönetimindeki 41 CIC 185 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazanın ardından araçtan inen Fatih A, bu sırada rampadan kayan otomobilini durdurmak isterken ayağından yaralandı.

        Otomobil, bir dükkanın kepenklerine çarparak durabildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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