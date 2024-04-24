Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada karar

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisinin darbedildikten sonra ölümüne ilişkin davada 2 sanık 8'er yıl, 1 sanık 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:24 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada karar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisinin darbedildikten sonra ölümüne ilişkin davada 2 sanık 8'er yıl, 1 sanık 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık beraat etti.

        Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan tutuklu sanıklar H.M.K. ve Y.A, Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Önceki celse tahliye edilen, itiraz üzerine ise yakalama emri düzenlenen sanık Y.K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu, tutuksuz sanıklar Y.S.K. ve A.B.K. duruşmaya gelmedi.

        Sanık avukatlarının geçen celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarının dinlenilmesinin ardından son sözleri sorulan sanıklar H.M.K, Y.A. ve Y.K. diyeceklerinin bulunmadığını ifade ettiler.

        Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, H.M.K. ve Y.A'yı, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanıkların olay tarihinde 15-18 yaş grubunda olmaları dolayısıyla ceza miktarı 8'er yıla düşürüldü.

        Sanık Y.K'ye ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, sanık olay tarihinde 12-15 yaş grubunda olduğu için cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar A.B.K. ve Y.S.K'nin ise beraatlerine karar verildi.

        Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı kararlaştırılırken, Y.K. duruşmanın sona ermesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        - "15 yaşındaki bir çocuğun hayatı bu kadar ucuz olamaz"

        Maktul Kıvanç Uman'ın babası Orhan ve annesi Derya Uman, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "15 yaşındaki bir çocuğun hayatı bu kadar ucuz olamaz." diyen baba Uman, karara itiraz edeceklerini belirtti.

        - Olay

        İzmit ilçesinde 15 Mayıs 2023'te İnönü Caddesi'ndeki parkta lise öğrencileri Kıvanç Uman (16) ile Y.K, Y.A. ve H.M.K. arasında kavga çıkmış, aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Uman, 4 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından gözaltına alınan Y.K, Y.A. ve H.M.K. tutuklanmış, suça sürüklenen çocuklar, tanıkların anlatımları ve incelemeler sonucu soruşturmaya dahil edilen A.B.K. ve Y.S.K'nin tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü
        Yunanistan iki gündür turuncu
        Yunanistan iki gündür turuncu
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Yeterli imzalarda sona gelindi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Boeing'in eski üst düzey isminden itiraf gibi açıklamalar
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 33. haftanın panoraması!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Sosyal medya fenomeninin ölümünde korkunç iddia!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı: Atatürk'ün siperde çekilen fotoğrafı ölümsüzleştirildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu

        Benzer Haberler

        Çayırova'da ilkokul öğrencileri, İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti
        Çayırova'da ilkokul öğrencileri, İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti
        Oto yıkamacı cinayetinde 'Meşru müdafaa' savunması
        Oto yıkamacı cinayetinde 'Meşru müdafaa' savunması
        Kandıra Belediye Başkanı Ölmez, muhtarlarla bir araya geldi
        Kandıra Belediye Başkanı Ölmez, muhtarlarla bir araya geldi
        Kocaeli Üniversitesi'nde "Katılımlı İşbirliği Projesi" toplantısı düzenlend...
        Kocaeli Üniversitesi'nde "Katılımlı İşbirliği Projesi" toplantısı düzenlend...
        Kocaeli merkezli 11 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon: 52 gözaltı
        Kocaeli merkezli 11 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon: 52 gözaltı
        BOM Karting Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda tüm kategorilerde zirveye talip
        BOM Karting Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda tüm kategorilerde zirveye talip