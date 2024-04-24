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        Kandıra Belediye Başkanı Ölmez, muhtarlarla bir araya geldi

        Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:11
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        Kandıra Belediye Başkanı Ölmez, muhtarlarla bir araya geldi
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        Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

        Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Ölmez, muhtarlık müessesesinin önemini vurgulayarak, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

        Daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Ölmez, "Yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde ilçemiz için güzel işler yapacağız. Vatandaşlarımız, muhtarlarımız ve Kandıra'nın tüm dinamikleriyle birlikte yol yürümek istiyoruz. Amacımız Kandıra'yı daha güzel yarınlara kavuşturmaktır. " ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi Başkanı Adnan Kaçan, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Horos, muhtarlar ve kurum müdürleri katıldı.

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