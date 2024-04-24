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        Kocaeli Üniversitesi'nde "Katılımlı İşbirliği Projesi" toplantısı düzenlendi

        Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ), "Katılımlı İşbirliği Projesi" kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:39 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:39
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        Kocaeli Üniversitesi'nde "Katılımlı İşbirliği Projesi" toplantısı düzenlendi
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        Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ), "Katılımlı İşbirliği Projesi" kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

        KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve akademik personelin katılımıyla, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda "Katılımlı İşbirliği Projesi" ele alındı.

        Toplantının açılış konuşmasını, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt gerçekleştirdi.

        KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk, yaptığı konuşmada, ortak işbirliğinin önemine değinerek, "Laboratuvarlarımızı, diğer üniversitelere açtık. 90 projeyle başlattığımız bu işi, 190 projeye çıkarmak istiyoruz. Kimse kimseye kusur yazmadığı sürece çok şey üretebiliriz. Sizlere çok inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        GTÜ Rektörü Prof. Dr. Mantar da işbirliği mekanizmasının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu sebeple 2 üniversitenin daha somut işbirliklerine imza atması gerekiyor. Beraber çalışarak, kuvvetli yanlarımızı bir araya getirmek ve eğitime katkı sağlayacak projeler yapmak amacıyla buradayız ve çok mutluyuz, heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        Daha sonra KOÜ araştırmacılarının hazırlayacağı araştırma projelerinin, GTÜ işbirliğiyle gerçekleştirmesine yönelik kararlar alındı.

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