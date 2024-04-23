Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Necdet Calp İlkokulu'nda devam eden kutlamalarda, Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Daha sonra protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Programa, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Gökner Kayaş Zor, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz ve siyasi parti ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra törene katılan protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler, saygı duruşundu bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kandıra'da gerçekleştirilen törende de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programa, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ve siyasi parti ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'nin Gölcük, Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

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