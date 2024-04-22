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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:29
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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Onur Kaya'nın kullandığı 61 AAJ 582 plakalı otomobil, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkisi Anadolu Otoyolu gişeleri yol ayrımında bariyere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bulunduğu yerden itfaiye erlerince çıkarılan Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin adından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul yönünde araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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