Modifiye araç tutkunları Kocaeli'de buluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, modifiye araç tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

Gebze Belediyesince Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlenen "Modifiyeli Araçlar Festivali", 1460 modifiyeli araç ve sahipleri ile meraklılarını bir araya getirdi.

Festivale katılanlar araçlarını sergilerken, bazı araç sahipleri drift alanında performanslarını gösterdi.

Rize'den festival için Gebze'ye gelen Burhan Memişoğlu, gazetecilere, bu tarz etkinliklerin diğer illerde de yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.