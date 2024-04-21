Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

Erkeklerde Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Ali Bozkurt (66 kilo), Emre Yazgan (73 kilo), Emir Selim Arı (81 kilo), Seydi Güneş (90 kilo), Ozan Kazel (100 kilo) ve Tunahan Tutar (+100 kilo) birinciliği elde etti.

Kadınlarda Zilan Ertem (48 kilo), Şeyma Yıldırım (52 kilo), Ayşenur Karadağ (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Gülsüm Ağaç (78 kilo) ve Sema Mete (+78 kilo) birinci oldu.

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