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        Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı

        Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:06 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:06
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        Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı
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        Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de tamamlandı.

        Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 56 ilden 860 sporcu mücadele etti.

        Kadınlarda Zilan Ertem (48 kilo), Şeyma Yıldırım (52 kilo), Ayşenur Karadağ (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo), Ecem Baysuğ (70 kilo), Gülsüm Ağaç (78 kilo) ve Sema Mete (+78 kilo) birinci oldu.

        Erkeklerde Ramazan Kibaroğlu (60 kilo), Ali Bozkurt (66 kilo), Emre Yazgan (73 kilo), Emir Selim Arı (81 kilo), Seydi Güneş (90 kilo), Ozan Kazel (100 kilo) ve Tunahan Tutar (+100 kilo) birinciliği elde etti.

        Dereceye giren sporculara protokol üyelerince madalyaları takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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