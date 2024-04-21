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        TÜGVA üyelerinden İzmit Belediyesinin öğrenci yurdu protokolünü iptal etmesine tepki

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Temsilciliği, İzmit Belediyesinin vakfa tahsis edilmiş öğrenci yurdunun protokolünü iptal etme kararına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 20:30 Güncelleme: 21.04.2024 - 20:30
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        TÜGVA üyelerinden İzmit Belediyesinin öğrenci yurdu protokolünü iptal etmesine tepki
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Temsilciliği, İzmit Belediyesinin vakfa tahsis edilmiş öğrenci yurdunun protokolünü iptal etme kararına tepki gösterdi.

        İzmit Belediyesi önünde toplanan TÜGVA üyeleri, 25 yıllığına vakfa tahsis edilmiş öğrenci yurdu ve Ensar Vakfına verilen kültür merkeziyle ilgili protokolün iptalinin komisyona gönderilmeden belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilmesiyle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

        TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Salın, İzmit Belediyesi yönetiminin bulduğu her fırsatta vakfı siyasi emellerine alet etmeye çalıştığını savundu.

        Salın, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in meclis kürsüsünden yurtta kalan öğrencilerin mağdur olmayacağına dair güvence veren açıklamalarına rağmen aynı saatlerde CHP Gençlik Kolları'ndan olduğunu öğrendikleri bazı kişilerin yurt binası önüne gelerek, "Bu yurtta artık Cumhuriyet çocukları kalacak" dediklerini iddia etti.

        Vakıf ile yapılan protokolde "protokolün feshi ancak tarafların karşılıklı anlaşması ile olur" şeklinde amir hüküm bulunmasına rağmen Hürriyet'in bu hükmü yok saymakta olduğunu belirten Salın, "Yurdumuzda kalan öğrencilerimizi çirkince bir yaklaşımla hedefe koyan 'Bu yurtta artık Cumhuriyet çocukları kalacak' ifadesi, bu zihniyetin bilinçaltını yeteri derecede ifşa etmektedir. Kurulduğu günden bu yana şehit aileleri ve gazi yakınlarına kayıtsız, şartsız kapısı açık olan, kimsenin siyasi görüşüne bakılmaksızın bütün gençlerimize başarı ve ihtiyaç durumuna göre burs veren ve kapasitesi oranında her bir gencimize sıcak yuva imkanı sunan vakfımızı ve öğrencilerimizi kim hangi gafletle cumhuriyetimizin dışında tutabilir." şeklinde konuştu.

        Vakıf ve vakıf yurdunda kalan öğrencilere "ayrıştırıcı söylemlerle iftira atanları" kınamakla yetinmeyeceklerini belirten Salın, şunları kaydetti:

        "Bu çirkinliğe gereken cevabı hukuk önünde vereceğiz. Seçildiği günün hemen ardından 'Bana çiçek getirmeyin, ÇYDD'ye bağış yapın.' diye açıklamada bulunan bir başkanın, meclis gündemleriyle TÜGVA gibi ülkemizin tamında teşkilatlanmış ve sadece gençlere yönelik hizmetler veren bir vakfı hedef tahtasına koyarak, nasıl bir kapsayıcılık beklenileceğinin görüntüsü bu tavırlarıyla burada netleşmiştir. Nitekim protokolümüzün 6. maddesinde 'İzmit Belediyesine barınma kapasitesinin yüzde 10'u kadar öğrenciye ücretsiz barınma imkanı verilecektir' şeklindeki hükmüne rağmen bu hakkın bugüne kadar hiçbir şekilde kullanılmak istenmemesi, yine Sayın Başkan'ın ne amaçla ve hangi akla hizmet ettiğini gözler önüne sermektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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