Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki kadın yaralandı

Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul ile Mehmet Akif Ersoy caddelerinin birleştiği kavşakta Y.T. idaresindeki 06 AGN 115 plakalı hafif ticari araç ile F.A. yönetimindeki 41 YR 482 plakalı otomobil çarpıştı.

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