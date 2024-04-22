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        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki kadın yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilde 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:30
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        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki kadın yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilde 1 kişi yaralandı.

        Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul ile Mehmet Akif Ersoy caddelerinin birleştiği kavşakta Y.T. idaresindeki 06 AGN 115 plakalı hafif ticari araç ile F.A. yönetimindeki 41 YR 482 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Esma A, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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