Kocaeli Valisi Yavuz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 23 Nisan 1920'nin Türk milletinin kurtuluşunu, bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini sembolleştiren bir tarih olduğunu kaydetti.

Bu tarih itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tek yumruk olarak toplanan Türk milletinin, öncelikle dört bir yanı işgal edilen vatanındaki özgürlük meşalesini yeniden tutuşturduğunu ifade eden Yavuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleriyle tüm dünyaya duyurduğunu ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan ettiğini bildirdi.

Yavuz, Türk milletinin vatan ve bayrak sevgisi ile bağımsızlığa olan aşkıyla başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine örnek olduğunu belirterek, "TBMM, milli iradenin gerçekleşmesi yolunda tüm dünyaya emsal teşkil etmiştir. Sevgili çocuklar hedefimiz, sizleri özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Bunu başarabildiğimiz takdirde bugünün çocukları, yarının gençleri olarak sizler ülkemizin sadece zenginliği değil, dinamizminin ve değişen potansiyelinin kaynağı olacaksınız." ifadelerini kullandı.