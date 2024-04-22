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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:00
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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, 23 Nisan 1920'nin Türk milletinin kurtuluşunu, bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini sembolleştiren bir tarih olduğunu kaydetti.

        Bu tarih itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tek yumruk olarak toplanan Türk milletinin, öncelikle dört bir yanı işgal edilen vatanındaki özgürlük meşalesini yeniden tutuşturduğunu ifade eden Yavuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözleriyle tüm dünyaya duyurduğunu ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan ettiğini bildirdi.

        Yavuz, Türk milletinin vatan ve bayrak sevgisi ile bağımsızlığa olan aşkıyla başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine örnek olduğunu belirterek, "TBMM, milli iradenin gerçekleşmesi yolunda tüm dünyaya emsal teşkil etmiştir. Sevgili çocuklar hedefimiz, sizleri özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Bunu başarabildiğimiz takdirde bugünün çocukları, yarının gençleri olarak sizler ülkemizin sadece zenginliği değil, dinamizminin ve değişen potansiyelinin kaynağı olacaksınız." ifadelerini kullandı.

        Çocukların kahraman milletin evlatları olarak Türkiye'nin yarınları olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Yakın gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olarak aziz milletimizin ufuklarını aydınlatacak, güçlü Türkiye'yi omuzlarında yükseltecek ve tüm dünyanın özlediği barış ve kardeşliğin tesisi için tereddüt göstermeksizin çaba sarf edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Birinci Meclis'in muhterem üyelerini, kutsal değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden fedakar gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, dünyamızı anlamlandıran yarınlarımızı emanet edeceğimiz tüm çocuklarımızın, dünya çocuklarının ve saygıdeğer Kocaelili hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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