Kocaeli'de belediyenin ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, belediyeye ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından yarın ücretsiz yararlanacak.

İzmit-Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200 ile Sabiha Gökçen hattı olan 250, 250G ve Hat 700 ise mevcut tarifeyle ücretli olarak çalışmaya devam edecek.