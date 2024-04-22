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        Kocaeli'de belediyenin ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:01
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        Kocaeli'de belediyenin ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, belediyeye ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından yarın ücretsiz yararlanacak.

        İzmit-Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200 ile Sabiha Gökçen hattı olan 250, 250G ve Hat 700 ise mevcut tarifeyle ücretli olarak çalışmaya devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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