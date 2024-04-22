Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Onur Kaya (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:42 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Onur Kaya (30), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolu İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Onur Kaya'nın kullandığı 61 AAJ 582 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla gelen ekipler, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, aracın ön kısmından girip, arka koltuğuna kadar uzanan bariyeri keserek, sürücünün cenazesini çıkardı. Kaya'nın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de belediyenin ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek
        Kocaeli'de belediyenin ulaşım araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek
        Kocaeli'de Turizm Haftası kutlandı
        Kocaeli'de Turizm Haftası kutlandı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki kadın yaralandı
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki kadın yaralandı
        TÜGVA üyelerinden İzmit Belediyesinin öğrenci yurdu protokolünü iptal etmes...
        TÜGVA üyelerinden İzmit Belediyesinin öğrenci yurdu protokolünü iptal etmes...