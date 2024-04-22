Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolu İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Onur Kaya'nın kullandığı 61 AAJ 582 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla gelen ekipler, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, aracın ön kısmından girip, arka koltuğuna kadar uzanan bariyeri keserek, sürücünün cenazesini çıkardı. Kaya'nın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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