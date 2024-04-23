TCG Fırtına Hücumbotu'na çocuklardan ilgi

KOCAELİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TCG Fırtına Hücumbotu, İzmit Körfezi'ne demirleyerek ziyarete açıldı. Aileleriyle birlikte hücumbotu ziyaret eden çocuklar, mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

TCG Fırtına Hücumbotu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İzmit Körfezi'ne demirledi. İzmit Yat Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan 88 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki hücumbot, aileleriyle birlikte gelen çocuklardan yoğun ilgi gördü. Ellerinde Türk bayrağı ile hücumbotu gezen çocuklar ve aileleri askeri personelden gemi hakkında bilgi aldı.

'ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM'

44 kişilik mürettebata sahip 1988 yapımı hücumbotu annesi ile birlikte ziyaret eden 6'ncı sınıf öğrencisi Enes Gemici "İlk defa böyle büyük bir gemi gördüğüm için, askerlerimizi gördüğüm için çok mutluyum ve çok gururluyum" dedi.

7 yaşındaki oğlu Poyraz ile gemiyi gezen emekli işçi Alper Bingöl, "Önce oğlumla beraber lunaparka gidelim, sonra askeri yerleri gezelim diye plan yaptık. Özellikle gemilere, askeri gemilere çok merakı var. Legolardan yapmaya çalışıyor. Canlısını görmek istedi, buraya geldik. Ülkemizin hem gücünü görmek istedik hem de çocuğumu gezdirmek istedim. O da askeri gemiyi görmek istedi. Gayet mutluyum" dedi.