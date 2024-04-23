Kocaeli'de 4. sınıf öğrencisi temsili vali oldu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak 4. sınıf öğrencisi Tuana Örden'e devretti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temsili vali olan Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Örden, Vali Yavuz'a kendisini makamında ağırladığı için teşekkür etti.

Örden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti.

Vali Seddar Yavuz ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.

Cumhuriyet rejimiyle Türkiye'nin güçlendiğini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti: "Daha müreffeh bir toplum olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Özellikle savunma sanayi başta olmak üzere bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğumuz gerçekten baş döndürücü hızla gelişmeye devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de büyük ideali ve hayali olan muasır medeniyet seviyesine ulaşma ve üzerine çıkma yolculuğumuzda kararlıyız ve siz evlatlarımızın bu bayrağı daha yükseğe çıkaracağına gönülden inanıyoruz. Biliyorsunuz Ulu Önderimiz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan ederek dünyada bir ilke imza atmış ve bu konudaki ileri görüşlülüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı bir kez daha kutluyorum."