Kocaeli'de trafik kazasında ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde gece saatlerinde Mehmet Emin A. idaresindeki 31 AHE 358 plakalı otomobil ile çarpışarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul (21) için Gebze Yumrukaya İmamı Gazali Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Oğul'un cenazesi, kılınan namazın ardından Pelitli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
Öte yandan kazada ağır yaralanarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan motosikletteki yolcu Berrak I'nın (21) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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