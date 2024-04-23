Kocaeli'de trafik kazasında ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi

Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde gece saatlerinde Mehmet Emin A. idaresindeki 31 AHE 358 plakalı otomobil ile çarpışarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul (21) için Gebze Yumrukaya İmamı Gazali Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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