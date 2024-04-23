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        Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Batuhan Oğul (21) yaşamını yitirdi, arkasında bulunan Berrak I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 19:03 Güncelleme: 23.04.2024 - 19:05
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        Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Batuhan Oğul (21) yaşamını yitirdi, arkasında bulunan Berrak I. (21) yaralandı. 

        Kaza, gece saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi, Rahmi Dibek Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Emin A. yönetimindeki 31 AHE 358 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Batuhan Oğul yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul ve arkasında yolcu olarak bulunan Berrak I. yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Berrak I. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, Batuhan Oğul’un cenazesi ise bugün İnönü Mahallesi İmam Gazali Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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