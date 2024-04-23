Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Batuhan Oğul (21) yaşamını yitirdi, arkasında bulunan Berrak I. (21) yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi, Rahmi Dibek Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Emin A. yönetimindeki 31 AHE 358 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Batuhan Oğul yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul ve arkasında yolcu olarak bulunan Berrak I. yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Berrak I. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.