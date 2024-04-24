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        BOM Karting Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda tüm kategorilerde zirveye talip

        KADİR YILDIZ - Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı, MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nda mücadele ettiği TOSFED Micro Destek Kupası, mini ve senior kategorilerinde sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:06 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:06
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        BOM Karting Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda tüm kategorilerde zirveye talip
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        KADİR YILDIZ - Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı, MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nda mücadele ettiği TOSFED Micro Destek Kupası, mini ve senior kategorilerinde sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor.

        BOM Karting Takımı yöneticisi Muratcan Eğilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon hem takım yöneticisi hem de master kategorisinde takım sporcusu olarak şampiyonada mücadele ettiğini belirterek, master kategoride 4 pilot olarak yarıştıklarını söyledi.

        Sezonu kendisinin üçüncü, takım arkadaşının da ikinci olarak tamamladığını aktaran Eğilmez, ilk sezonları olan diğer 2 sporcunun da güzel bir seviyede yılı tamamladığını kaydetti.

        Eğilmez, mini kategoride geçen sezon Efe Ayhan'la mücadele verdiklerini dile getirerek, onun da sezonu 10. tamamladığını, bu yıl ise sezona iyi başladığını ifade etti.

        Türkiye Karting Şampiyonası'nda 4 kategori olduğunu belirten Eğilmez, "Ayrıca TOSFED Micro Destek kategorisi de var. Orada Zayn (Sofuoğlu) yarışıyor. Türkiye Karting Şampiyonası'nın mini ve senior olmak üzere 2 kategorisine katılıyoruz. Yer aldığımız tüm kategorileri şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyoruz. Sporcularımızın hepsi tecrübeli, yurt dışında da tecrübesi olan sporcular diyebilirim. TOSFED Micro Destek kategoride de Zayn'ın ilk yılı olmasına rağmen şampiyon olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Eğilmez, BOM Karting'in, "motor sporlarının anaokulu" olarak bilinen kartingde mümkün olan en geniş kitleye ulaşarak Türkiye'yi uluslararası alanda en üst seviyelerde temsil edecek sporcular yetiştirmek hedefiyle kurulduğunu anlattı.

        Karting takımının gelişimini önemsediklerini aktaran Eğilmez, bu sebeple karting sporunda büyük başarılar elde eden ve GT4 takımlarında GT4 Avrupa Serisi'nde Türkiye'yi temsil eden Berkay Besler'in sürücü koçluğunu üstlenmesini sağladıklarını belirtti.

        Eğilmez, ilerleyen dönemlerde de BOM Karting sporcularının Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

        - "Sporcularımız son yıllarda önemli gelişmeler kaydetti"

        BOM Karting Takımı sürücü koçu Berkay Besler de yetenekli sporculara sahip olduklarını ifade ederek, TOSFED Micro Destek Kupası'nda yarışan Zayn Sofuoğlu'nun yetenekli olduğunu ve önemli başarılar kazanacağına inandığını söyledi.

        Mini kategoride de Rüzgar Evci ve Efe Ayhan'ın da son yıllarda önemli gelişme kaydettiğini dile getiren Besler, ikisinin de gelecekte başarılarına hep beraber tanıklık edeceklerini belirtti.

        Besler, senior kategoride de Sarp Arhan Or'un mücadele ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Bu seneye baktığınızda Türkiye Karting Şampiyonası'na gerçekten çok fazla sporcunun kayıt yaptırdığını görüyoruz. Aslında bu bizim için gerçekten sevindirici ve gelecek adına da umut verici. Şampiyonaya genel olarak baktığımızda ise son birkaç sene içerisinde sporcular kendilerini geliştirdi. Bazıları Avrupa'da da mücadele ediyor. Avrupa'da da çok fazla tecrübe edindiler. Bu da şampiyonada yarışan tüm sporcular için rekabetin artmasına ve gelişimlerine pozitif yönde etki etmesine olanak sağlıyor. Umarım takım olarak verdiğimiz emeklerin karşılığını en iyi şekilde alırız ve sezon sonunu en üst noktada tamamlarız."

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise TOSFED Micro Destek Kupası'nda yarışan oğlu Zayn Sofuoğlu'nun şampiyonaya en iyi takımla başlamasını istediği için BOM Karting'i tercih ettiklerini belirterek, birlikte büyük başarılara imza atacaklarını ifade etti.

        - "Hedefim BOM'la beraber GT4'te Avrupa sahasında ülkemi temsil etmek"

        Senior kategoride yarışan 17 yaşındaki Sarp Arhan Or, kariyerinde Türkiye şampiyonlukları bulunduğunu aktararak, bir sene ara verdikten sonra yeniden şampiyon olmak için piste döndüğünü söyledi.

        Takım olarak Türkiye şampiyonu olmayı amaçladıklarını ifade eden Or, güzel bir sezon geçirerek hedefe ulaşmak istediklerini kaydetti.

        Or, "Bir sene yarıştıktan sonra hedefim BOM'la beraber GT4'te Avrupa sahasında ülkemi temsil etmek." diyerek, bunun için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

        Mini kategoride yarışan 10 yaşındaki Efe Ayhan da 2 yıldır karting şampiyonasında yarıştığını dile getirerek, her sene hedefini yükselttiğini aktardı.

        Ayhan, ileride Formula 1 ve GT serilerinde ülkesini temsil etmeyi amaçladığını söyledi.

        Mini kategoride yarışan 11 yaşındaki Rüzgar Evci ise 5 yıldır karting sporcusu olduğunu aktararak, geçen senenin, şampiyonada tecrübe kazandığı bir sezon olduğunu kaydetti.

        Bu sezon kategorisinde şampiyon olmayı hedeflediğini vurgulayan Evci, takım yöneticisinin, teknik ekibin ve sürücü koçunun gelişimi için çok emek harcadığını ve sezon sonunda şampiyonayı en üst basamakta bitirmek istediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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