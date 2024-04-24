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        Kocaeli merkezli 11 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon: 52 gözaltı

        KOCAELİ merkezli 11 ilde sahte ilanlarla ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup, dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda örgüt lideri Serkan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:35
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        Kocaeli merkezli 11 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon: 52 gözaltı
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        KOCAELİ merkezli 11 ilde sahte ilanlarla ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup, dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda örgüt lideri Serkan K.'nin de aralarında olduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlarla ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup, 'kargo bedeli', 'kapora' ya da 'sigorta bedeli' alarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldıkları şebekenin 3 farklı çağrı merkezi kurduğunu belirledi. Şüphelilerin depremzede ve engellilerin de aralarında olduğu 37 kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı.

        52 MİLYON 675 BİN TL PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞI

        Mağdurlardan alınan paraların kripto para platformları ve şebeke üyesi hesaplarına aktarılarak izinin kaybetirilmeye çalışıldığı belirlendi. Örgüt üyesi hesaplarından 52 milyon 675 bin 400 TL para giriş ve çıkışı olduğu tespit edildi. Harekete geçen polis, dün 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Dolandırıcılık şebekesi lideri Serkan K.'nin de aralarında olduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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