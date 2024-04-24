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        Çayırova'da ilkokul öğrencileri, İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ilkokul öğrencileri, İtfaiye Amirliği'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:58 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:58
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        Çayırova'da ilkokul öğrencileri, İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ilkokul öğrencileri, İtfaiye Amirliği'ne ziyarette bulundu.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova İtfaiye Amirliği'ni ziyaret eden Güzeltepe İlkokulu öğrencilerine, personelin görevleri anlatıldı, araçlar tanıtıldı.

        Daha sonra İtfaiye Amiri Vahdet Demir, öğrencilere acil durumlarda aranması gereken telefon numaraları ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette öğrenciler, ekiplerin kullandığı kask ve tulumları da inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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