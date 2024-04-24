Kocaeli'de "Arabuluculuk Paneli" düzenlendi

Kocaeli'de "Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi" kapsamında, "Arabuluculuk Paneli" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'u ziyaret eden Panel Başkanı ve Vali Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin ile Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Genel Başkanı Adem Solak, proje hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Valilik Akçakoca Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Panel Başkanı Kaymak ve panelistler konuşma yaptı.