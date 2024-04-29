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        Kocaeli Şehir Hastanesi 1 yılda yaklaşık 2 milyon kişiye sağlık hizmeti sundu

        Kocaeli'de inşa edilen 1218 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi, 1 yılda yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:42
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        Kocaeli Şehir Hastanesi 1 yılda yaklaşık 2 milyon kişiye sağlık hizmeti sundu
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        Kocaeli'de inşa edilen 1218 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi, 1 yılda yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet verdi.

        Kent tarihindeki "en büyük sağlık yatırımı" olarak 368 bin 668 metrekare alanda Kocaeli ve çevre illere hizmet sunan hastanenin açılışının 1. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaklaşık 120 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip kente, gelişmiş tıbbi cihazları olan, alanında uzman hekimlerin bulunduğu şehir hastanesinin çok yakıştığını anlattı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sağlık alanında devrim niteliğinde yatırımlar yapıldığını söyleyen Yavuz, şöyle konuştu:

        "Ne kadar fiziki mekan yaparsanız yapın, hizmetin kalitesi ve niteliğini o kurumlarda çalışan insan belirler. O yüzden pandemi de dahil yaptığınız fedakarlığı ve gösterdiğiniz gayreti takdirle alkışlıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Sağlık turizminde de önemli yere geldik. Şehrimizde 52 adet belgeli sağlık kuruluşu bulunuyor ve bu her geçen gün artıyor. İnanıyorum ki, Kocaeli Şehir Hastanesi bu alanda da önemli gelişmeler sağlayacaktır."

        AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü de "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin sağlık alanında önemli hizmet verdiğini vurguladı.

        Hülagü, Kocaeli Üniversitesi'nin diğer tarafında yapılan AMATEM ve ÇEMATEM'in de kısa zaman sonra hizmete gireceğini bildirdi.

        - "Vatandaşlara nitelikli ve dünyada da parmakla gösterilen sağlık hizmeti veriliyor"

        Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, vatandaşlara nitelikli ve dünyada da parmakla gösterilen sağlık hizmeti verildiğine işaret ederek, "Birçok ülkeden şehir hastanelerimizin yatırım ve işletme modeli, ortaya koyduğu katma değerle ilgili olumlu geri dönüşler alıyoruz." dedi.

        Şehir hastanelerinin mühendislik anlamında Türkiye'nin en nitelikli eserlerinden biri olduğunu, Trabzon ve Rize'deki şehir hastanelerinde de yeni dolgu alanı üretilerek ileri seviyedeki mühendislik önlemleri ve bileşenlerinin kullanıldığını ifade eden Uçan, şehir hastanelerinin deprem izolatör sistemleri kullanılarak inşa edildiğini anımsattı.

        Bu yapıların büyük afetlerin yaşandığı dönemlerde, bulunduğu yerdeki insanların hayata tutunması için önemli bir kazanım olduğunun altını çizen Uçan, şehir hastanelerinin ortaya koyduğu çıta ve seviyenin çok farklı noktaya geldiğini söyledi.

        Uçan şunları kaydetti:

        "Şu anda İstanbul'da birçok özel hastaneden daha fazla Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nin talep gördüğünü görüyoruz. Aynı durumu Bilkent Şehir Hastanemiz, Etlik Şehir Hastanemiz için söylemek mümkün. Aynı durum eminim ki, Kocaeli Şehir Hastanemiz için de geçerlidir. Bu sadece mekansal değişimle ilgili değil, içerisinde değerli hocalarımız var, alanında en saygın, nitelikli kadrolarla hizmetler sürdürülüyor. O anlamda da yapılan işin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz."

        İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da Kocaeli'yi sağlık açısından dirençli şehir haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Hastane hakkında bilgiler veren Başhekim Doç. Dr. Bahri Elmas, faaliyete başladığı 1 yılda hastaneden yaklaşık 2 milyon kişinin hizmet aldığını bildirdi.

        Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve sağlık çalışanları tarafından pasta kesildi, hastane yerleşkesinde fidan dikildi.

        - Kocaeli Şehir Hastanesi

        Depreme dayanıklı olması için yapımında 1069 izolatör kullanılan ve bünyesinde 6 farklı hastane bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi, hasta kabulüne 3 Nisan 2023'te başlamış, resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Nisan 2023'te yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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