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        Kocaeli'de PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:42 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:42
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        Kocaeli'de PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Terör örgütü PKK'ya üye olduğu tespit edilen şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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