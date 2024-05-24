Kocaeli'de PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.
Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Terör örgütü PKK'ya üye olduğu tespit edilen şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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