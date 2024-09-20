Kocaeli'de sahte altınla kuyumcuları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara 120 bin lira değerinde sahte altın satılmasına dair çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, zanlılar T.K. ile H.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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