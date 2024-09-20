Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de sahte altınla kuyumcuları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 00:56 Güncelleme: 20.09.2024 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de sahte altınla kuyumcuları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara 120 bin lira değerinde sahte altın satılmasına dair çalışma başlattı.

        Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, zanlılar T.K. ile H.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Ölen Filistinliyi çatıdan attılar
        Ölen Filistinliyi çatıdan attılar
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!

        Benzer Haberler

        Denize girip boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş hastanede hayatını kaybet...
        Denize girip boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş hastanede hayatını kaybet...
        Kocaeli'de düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nın açılış tör...
        Kocaeli'de düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nın açılış tör...
        Kocaeli'de meslekte 40 ve 50'nci yılını dolduran 13 avukata plaket verildi
        Kocaeli'de meslekte 40 ve 50'nci yılını dolduran 13 avukata plaket verildi
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler hastane...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler hastane...
        Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler hastaneye kaldırıldı
        10 kızıl geyik doğaya salındı
        10 kızıl geyik doğaya salındı