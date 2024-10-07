Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı yeniden Çetin oldu

Kongreye Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çetin, kongre sonrası yaptığı konuşmada, bayrağı daha ileri götürmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Karamürsel Öğretmenevi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kongrenin divan başkanlığını Ahmet Utaş, katipliklerini Necibe Özcan ve Begüm Karaca yaptı.

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