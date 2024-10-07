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        Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı yeniden Çetin oldu

        Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin olağan kongresinde Ahmet Çetin yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 09:15 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:20
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        Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı yeniden Çetin oldu
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        Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin olağan kongresinde Ahmet Çetin yeniden başkanlığa seçildi.

        Karamürsel Öğretmenevi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen kongrenin divan başkanlığını Ahmet Utaş, katipliklerini Necibe Özcan ve Begüm Karaca yaptı.

        Kongreye katılan 471 kişiden 250'sinin oyunu alan Ahmet Çetin yeniden başkanlığa seçilirken, Ali Tetik de 218 oyda kaldı.

        Çetin, kongre sonrası yaptığı konuşmada, bayrağı daha ileri götürmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Kongreye Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Çetin'in yönetim kurulu listesinde Ümit Kılıç, Nefise Baş, Sibel Kahya, Ayşe Şule Özkam, Ergün Akkuş ve Recep Özgüneş yer aldı.

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