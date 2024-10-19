ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu
Hakemler: Alper Gökçebel, Abdullah Koputan, Hasan Ok
Danilos Pizza: Henderson 14, Gizem Mürüvet Uca 6, Hande Çelebi 9, Deniz Aygül 2, Yağmur Bul 5, Louis 12, Mompremier 12, Palenikova 17, Aysude Yıldıztekin
ÇBK Mersin: Anderson 18, Magarity 25, Feride Şevval Akalan 1, Eslem Güler, Derin Yaya 3, Sinem Ataş 7, Rupert 15, Şuğranur Hatice Sönmez, Marine 22, İlayda Güner 6
1. Periyot: 25-23
Devre: 43-49
3. Periyot: 63-77
KOCAELİ
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