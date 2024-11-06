Kocaeli'de 2 firari hükümlü yakalandı

"Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. ve "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit" suçundan 1 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç, Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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