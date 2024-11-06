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        Kocaeli'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:04
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        Kocaeli'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. ve "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit" suçundan 1 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç, Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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