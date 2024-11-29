Kocaeli'de restoranda çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde restoranda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde restoranda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Kayacık Mahallesi Cemil Engin Deniz Sokak'ta bir restoranda fritözün alev alması sonucu yangın çıktı.
Alevlere müdahale etmeye çalışan personel N.D. elinden ve kolundan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yaralı personel, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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