Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de restoranda çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde restoranda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de restoranda çıkan yangında 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde restoranda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kayacık Mahallesi Cemil Engin Deniz Sokak'ta bir restoranda fritözün alev alması sonucu yangın çıktı.

        Alevlere müdahale etmeye çalışan personel N.D. elinden ve kolundan yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yaralı personel, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı; o anlar kamerada
        Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı; o anlar kamerada
        Kocaeli'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Kocaeli'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Devrilen elektrik sobası evi yaktı; mahsur kalan kedi ve köpeği itfaiye kur...
        Devrilen elektrik sobası evi yaktı; mahsur kalan kedi ve köpeği itfaiye kur...
        Kendisine saldıran oğlunu boğan babaya ceza verilmedi
        Kendisine saldıran oğlunu boğan babaya ceza verilmedi
        Hafriyat döküm sahasında toprak kaydı, kamyon şoförleri tehlike atlattı (2)
        Hafriyat döküm sahasında toprak kaydı, kamyon şoförleri tehlike atlattı (2)