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        Eski Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can, vefatının birinci yılında anıldı

        Eski Kocaelispor yöneticilerinden Ekrem Can, vefatının birinci yıl dönümünde Karamürsel'de anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:29
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        Eski Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can, vefatının birinci yılında anıldı
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        Eski Kocaelispor yöneticilerinden Ekrem Can, vefatının birinci yıl dönümünde Karamürsel'de anıldı.

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'un 13. haftasında Karamürselsporlu futbolcular Ekrem Can'ın isminin yer aldığı formalarla, Karamürsel İlçe Stadı'nda Evrensekiz Evren Spor mücadelesi için sahaya çıktı.

        Rakip takımın sahaya çıkmaması üzerine karşılaşmanın hakemi rapor yazmak üzere soyunma odasına döndü.

        Karamürselsporlu futbolcular, saha içinde, 1 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu 48 yaşında yaşamını yitiren eski Kocaelispor Asbaşkanı Can'ın fotoğrafının yer aldığı ve "Unutmayacağız" yazılı pankart açtı.

        Ekrem Can'ın eşi Eda Can ile kızları Ayşe ve Nur Can da anma programını tribünden takip etti, Karamürselspor Başkanı Akın Başaran ve yönetimi kurulu üyeleri de tribünde yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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