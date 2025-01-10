Kocaeli'de apartmanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hacıhızır Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
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