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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:00
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü.

        İddiaya göre, Yahya Kaptan Mahallesi Çiftlik Sokak'ta yaşayan A.D. (43) henüz bilinmeyen nedenle kocası E.D'ye (42) tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İncelemenin ardından E.D'nin cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Gözaltına alınan A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan E.D'nin cenazesi, Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Yenice Mahallesi Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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