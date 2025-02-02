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        Kocaeli'de üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 15:53 Güncelleme: 02.02.2025 - 16:47
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        Kocaeli'de üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı.

        Merkez Mahallesi D-130 kara yolu mevkisindeki inşaat alanında çalışan Abdulkadir A. devrilen kalıpların altında kaldı.

        Şantiyedeki diğer işçilerin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Abdulkadir A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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