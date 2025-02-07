Kocaelispor, sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'la prensipte anlaştı

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, futbolcu Rivas'la her konuda anlaşmaya varıldığını belirterek, Rivas'ın yarın sahalarında oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını tribünden izleyeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.