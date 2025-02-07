Kocaelispor, sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'la prensipte anlaştı
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'la prensip anlaşmasına vardı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'la prensip anlaşmasına vardı.
Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, futbolcu Rivas'la her konuda anlaşmaya varıldığını belirterek, Rivas'ın yarın sahalarında oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını tribünden izleyeceğini kaydetti.
Futbolcunun pazar günü sağlık kontrolünden geçeceğini aktaran Genç, sonrasında Rivas'la 2 yıllık sözleşme imzalanacağını bildirdi.
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